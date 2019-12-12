Собственника исторического дома на Пионерской, 13, через суд заставят привести здание в порядок

Администрация Петроградского района обратилась с иском в Арбитраж Петербурга, в котором требует, чтобы собственники исторического дома на Пионерской улице, 13, привели заброшенное здание в порядок. О намерениях чиновников известили активисты "Живого города" на своей странице "ВКонтакте".

На данный момент дом на Пионерской выглядит крайне удручающе: оконные рамы зияют дырами, двери хаотично заколочены, по фасаду расплываются черные пятна, оставшиеся после пожара.

Как пояснили градозащитники, владельцы здания потеряли к нему интерес после неудавшейся попытки сноса и намерения в дальнейшем построить на его месте многоэтажку. Примечательно, но расставаться с проблемной недвижимостью собственники категорически не желают.

"Возможно, надеясь на изменение законов в лучшую для себя сторону, и пользуясь отсутствием реальной ответственности за доведение до аварийности исторических домов", - предположили активисты.