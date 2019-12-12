Новый глава администрации Мурманска вступил в должность

Евгений Никора, за кандидатуру которого проголосовало большинство депутатов, представленных в городском совете Мурманска, официально вступил в должность, говорится на сайте городской администрации. 12 декабря с ним заключили контракт.

Наиболее серьезной и актуальной задачей, которую он пообещал максимально старательно и внимательно решать, для чиновника является зимняя уборка улиц и крыш.

"Я занимаюсь этим с начала текущей недели, выезжая на конкретные адреса и встречаясь с представителями организаций, обслуживающих жилой фонд", - приводятся слова новоизбранного "администратора" северного города.

Ранее Никора, состоящий в "Единой России", работал заместителем губернатора Мурманской области, а еще раньше, во второй половине 2000-х, он председательствовал в Законодательном собрании области.