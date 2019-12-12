МВД потратит 7,5 млн рублей на подарочные часы, бензопилы и пылесосы

Министерство внутренних дел России собирается потратить около 7,5 млн рублей на покупку часов, бензопил, пылесосов и другой бытовой техники для формирования некоего "подарочного фонда". Соответствующие тендеры "МБХ медиа" нашло на портале госзакупок.

Самая большая сумма - почти 6 млн рублей - уйдет на часы. Силовое ведомство желает приобрести 464 пары 38 разных видов. Самые дешевые экземпляры из списка стоят около 6,5 тысяч рублей, самые дорогие - 29 тысяч.

У региональных подразделений МВД запросы "поскромнее". Например, УМВД по Тульской области выделило 255 тысяч рублей на утюги, электромясорубки, электрогрили и увлажнители воздуха. Челябинскому отделению ведомства необходимо 13 телевизоров: на эти цели должно уйти 143 тысяч рублей. Нижегородским силовикам нужны 15 бензопил за 142 тысячи рублей; еще на 700 тысяч рублей приобретут кухонную технику и пылесосы.

В техническом задании к закупке не указаны цели формирования "подарочных фондов".