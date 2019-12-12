Вместо завода на Петроградской стороне хотят построить жилой комплекс

Расположенный на улице профессора Попова аккумуляторный завод "Ригель", подававший иск к губернатору и ЗакСу в мае нынешнего года, оспаривал включение своей территории объемом 5 га в список ЗНОП, и сумел одержать победу. В связи с этим, пишет издание "Канонер", собственники объекта вернулись к своему давнему желанию снести корпуса завода и застроить освободившуюся местность новым жильем.

Для этого появилось благоприятное условие: в Генплане "Ригель" фигурирует как зона жилой застройки, и в настоящее время ведутся переговоры о продаже земли под нее.

Отмечается, что в список ЗНОП территорию завода включили в начале года по инициативе спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, который, как традиционно принято считать, курирует весь Петроградский район.

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