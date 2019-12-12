В Карелии 31 декабря 2019 года будет выходным днем

Глава республики Карелия Артур Парфенчиков объявил на своей странице "ВКонтакте", что вторник 31 декабря в нынешнем году пройдет в его регионе как нерабочий день. В ближайшее время выйдет официальный нормативный документ, подтверждающий это. Рабочий день перенесут на субботу 28 декабря.

"Изменения будут касаться работников государственных органов и учреждений, финансируемых из бюджета республики. Главам муниципалитетов также предложено принять аналогичные нормативные акты в отношении муниципальных учреждений. Работодатели реального сектора экономики тоже вправе присоединиться к данному порядку", - говорится в его новом посте.

Кроме того, в планах Парфенчикова - на законодательном уровне добиться того, чтобы этот день был выходным всегда и по всей стране. Вместе с региональными депутатами он начал работу над соответствующим законопроектом, призванным поменять Трудовой кодекс РФ. Ожидается, что карельские депутаты направят его на рассмотрение в Госдуму.

Ранее аналогичным образом поступили в Ленинградской и Псковской областях.