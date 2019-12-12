Получивший условный срок студент Жуков "не хочет вариться в либеральном котле"

Ставший востребованным у известных СМИ после прекращения своего домашнего ареста студент ВШЭ и политический активист Егор Жуков сформулировал свое отношение к оппозиционному движению и попытался определить свое место в нем, в том числе с идеологических позиций. Отдельно он определился с группой так называемых ультралибералов, некоторые представители которой уже стали скептически относиться к Жукову из-за его позиций относительно присоединения Крыма к России. Студент признает за ними и интеллект, и моральный авторитет, однако у него имеется существенное "но".

"Есть власть и люди, поддерживающие ее, и их не так много, на самом деле. А есть фейсбучная тусовка оппозиционная, которая все время варится в этом котле, и я там пока тоже есть. И есть страна, с которой вообще никто не говорит, и даже власть перестала говорить. Так вот, мне хочется все-таки туда, пообщаться со своей страной и понять, что людей волнует", - прояснил он свою позицию в интервью телеканалу RTVi.

По его словам, в настоящий момент он чувствует максимальный "хайп" вокруг своего имени, понимая, что долго так продолжаться не сможет. Именно поэтому он активно дает интервью, желая успеть сделать сторонниками своих взглядов и своей политической деятельности как можно большее количество соотечественников. Партию или иную "формальную структуру" он пока создавать не берется, но некую общность и тусовку единомышленников намерен расширять.

Напомним, что студента Егора Жукова первоначально пытались судить за организацию массовых беспорядков, но вскоре выяснилось, что на якобы доказывающей это видеозаписи фигурирует совершенно другой человек. Дело "развалилось". После этого его стали преследовать за якобы содержащийся в его видеороликах политической направленности экстремизм. В его поддержку высказывались знаменитости, дело получило всероссийскую огласку, и в начале декабря грозивший ему реальный срок заключения заменили условным.