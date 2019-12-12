Депутат-мебель или депутат-гражданский активист

Полномочия муниципальных депутатов в Петербурге расширяются медленно и незначительно. Многие мундепы с этим смирились, а другие – особенно вновь избранные – не спешат принимать такую реальность и требуют реформы органов местного самоуправления. Не меньше, чем о дополнительных полномочиях, в политических кругах города спорят о возможности укрупнить муниципалитеты. Вечером 11 декабря депутаты Законодательного собрания и муниципальных советов обсудили оба этих вопросов. Гостей собрал недавно созданный Петербургский дискуссионный клуб.

Первая дискуссия нового клуба состоялась в пространстве Freedom. Несмотря на будний день и поздний час – встреча началась в 21-00 – народу собралось много. Депутаты Законодательного собрания, главы муниципальных образований, рядовые члены местных советов почти со всего города. Единороссов и представителей других политических сил было примерно поровну. Причем, как выяснилось, о переменах в структуре муниципалитетов мечтают представители обоих лагерей.

Планы оппозиционеров - радикальнее. Их первым озвучил депутат ЗакСа Максим Резник. Положение современных муниципалитетов он сравнил с розой, прикрывающей фекалии: вместо контроля за районными администрациями - полное им подчинение. Предложение Резника – организовать избираемую власть на уровне районов, которая смогла бы контролировать администрации.

Практику возвращения районных советов поддержал избравшийся от «Справедливой России» заместитель главы МО «Гавань» Сергей Кузин. Он допустил при этом, что муниципальные советы могут сохраниться.

Против радикальных изменений устоявшейся системы выступил член «Единой России» Ян Липинский, в сентябре возглавивший МО «Семеновский». Он предложил смотреть на ситуацию осознаннее и ориентироваться на местные реалии. Менять, на его взгляд, в первую очередь нужно систему передачи власти от старых депутатов новым. Липинский признался, что он сам сейчас принимает дела от своих предшественников и у него «волосы дыбом встают». Он рассказал, что его предшественники продали муниципальное помещение и теперь он предоставляет свой кабинет для собраний совета ветеранов и других общественных организаций. Резник поинтересовался, почему Липинский не выносит подобные истории на публику, как Павел Швец в МО № 72.

- Когда у меня стоит на чаше весов: копаться в «грязном белье» или же решать вопросы, например, с главой местной администрации, какой у нас будет новогодний спектакль для наших маленьких жителей - для меня важнее спектакль новогодний, как мы его в рамках нашего бюджета муниципального реализуем, - ответил муниципал.

За укрупнение муниципалитетов высказались член регионального штаба Общероссийского народного фронта Илья Гречишников и глава муниципального образования «Красненькая речка» Александр Абраменко («Единая Россия»). Абраменко предположил, что для его Кировского района можно было бы оставить три муниципалитета вместо семи существующих. Также глава «Красненькой речки» заявил, что муниципальным образованиям нужна своя полиция:

- Хотя бы одна машина муниципальных полицейских должна объезжать территорию и быть не подотчетной районному управлению, а подотчетна жителям округа.

Одним из немногих, кто на этой дискуссии не желал укрупнения муниципалитетов, был депутат Законодательного собрания от «Единой России» Алексей Цивилёв:

- Я считаю, что сейчас это преждевременно. В первую очередь, нужно дать полномочия, контроль над ЖКХ и управляющими компаниями.

Реплика о дополнительных полномочиях нашла отклик в зале. Там собралось несколько десятков муниципальных депутатов, в том числе оппозиционеры, недавно впервые получившие мандаты.

- На самом деле нет никакого местного самоуправления. Всё управление внешнее: городской закон, федеральный закон. Нам спускаются модульные программы, [указывают] что мы должны делать: военно-патриотческое воспитание, печать буклетов, которые никому не нужны. Если мы не будем исполнять, нас накажет прокуратура за неисполнение муниципальных программ, - рассказала депутат МО «Гавань» Ольга Фаттуш («Справедливая Россия»).

О накопившемся за три месяце работы разочаровании рассказал и депутат-самовыдвиженец из МО «Южно-Приморский» Валерий Веремейчик:

- Местного самоуправления, как такового, нет. Есть районные администрации, которые курируют муниципалитеты, и за ситуацией следят, как бы что не пошло не по сценарию. А в муниципалитете два человека всё решают: глава муниципального совета и глава местной администрации. Все остальные, я извиняюсь, для мебели. Фактически это гражданские активисты.

Сравнение с мебелью многим не понравилась. Из зала кто-то крикнул: «Какая мебель, ёлки зелёные?»

- Зачем вы вообще шли в муниципальные депутаты? – спросил у Веремейчика глава МО «Семеновский» Липинский. – Я гражданский активист, я прошел большой путь. Почитайте мою биографию. От органов местного самоуправления в университете до… Сейчас я возглавляю отделение «Молодой гвардии» в своем районе.

Он рассказал также, что в своем совете взаимодействует с депутатами от всех партий и хорошо общается с районным руководителем КПРФ.

- Ян, давайте я вам один раз скажу, чтобы вы нас перестали поучать от имени мощнейшего Адмиралтейского района, - взял микрофон Резник. – Вот, что я и большое количество депутатов ЗакСа думаем. Мы считаем, что символом блестящих выборов в Адмиралтейском районе является Олег Смакотин, редкий негодяй, который символизирует собой фальсификацию выборов. А если бы выборы прошли честно, там бы победил Шуршев со своей командой, а вы бы все сидели и поучали друг друга в вашей «Молодой гвардии».

В зале, тем временем, все еще не могли успокоиться из-за слов о мебели и спускающихся программах.

- Мне никто ничего не спускает и в наш муниципальный совет тоже никто ничего не спускает, - заявил заместитель главы МО «Сенной округ» Алексей Соловейчик («Единая Россия»). – Депутат для мебели? В принципе, терапевт в поликлинике тоже один может для мебели сидеть, а другой людей лечить. Я сюда пришел с Сенной площади, мы с главным специалистом муниципального образования составляли протоколы о несанкционированной торговле. И ничего.

Со временем спорить начали и на сцене, где дискуссия до того развивалась весьма вяло. Депутат ЗакСа Резник решил приободрить мундепа Веремейчика и сказал, что президент Владимир Путин в целом по стране повесил «амбарный замок» на «школу демократии». Слова внезапно задели коллегу Резника Цивилёва:

- Люди наши в Советском Союзе проголосовали на референдуме, чтобы Советский Союз сохранился. В итоге его все равно разрушили. Потом эта «школа демократии» все наши предприятия крупные отдала… Семибанкирщина. Отдали, расписали и так это все расписали. Путин развязал чеченскую войну? Да слава богу, что он закрыл «школу демократии», больше людей сохранил.

За Веремейчика Цивилёв заступился сам, объяснив всем критикам, что тот сказал фигурально, а он знает работу южно-приморских муниципалов и уважает их.

Разговоры о том, как и когда пройдет муниципальная реформа, продолжались. Создалось ощущение, что в той или иной мере ее хотят все присутствовавшие в зале. Оказалось, что это не так. Под занавес микрофон попал в руки к главе МО «Лиговка-Ямская» Вадиму Войтановскому. Он сказал, что реформа не нужна, а у муниципалов уже сейчас есть все самое необходимое. К этому времени шел уже двенадцатый час и желающих спорить осталось немного.

Сергей Еремеев

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