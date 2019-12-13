Вслед за российскими и петербургские туроператоры стали продавать путевки в Сирию

Некоторое время назад появилась информация о том, что российские туристические агентства стали продавать путевки в не самый благополучный регион Ближнего Востока - Сирию. Теперь же и петербургские турфирмы предлагают горожанам посетить эту страну, информирует "Петербургский дневник".

Поездка рассчитана на 8 дней. За это время туристы посетят с экскурсиями Дамаск, Пальмиру, Алеппо и другие знаковые города государства.

Путешествие будет осуществляться только в группах на 8-10 человек. Стоимость тура - 1600 долларов.

Начиная с 2011 года в Сирии не утихает вооруженный конфликт, даже несмотря на то, что лидеры России, США и других заинтересованных стран уведомляют о том, что в государстве на данный момент безопасно. На сайте российского МИД степень террористической угрозы в Сирии оценивается как "высшая".