Евросоюз в очередной раз на полгода продлил антироссийские санкции

Руководство Евросоюза решило в очередной раз пролонгировать на полгода действие антироссийских ограничений - до июля 2020 года. Данную информацию, пишут РИА "Новости", подтвердил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы заслушали доклад Франции и Германии после саммита в „нормандском формате“. Это была возможность обменяться мнениями по ситуации в регионе и принять решение о продлении санкций на шесть месяцев", - пояснил чиновник.

Приоритетным направлением в ЕС является контроль за выполнением Минских соглашений, "в отношении которого мы будем очень внимательными", добавил Мишель.

Напомним, санкции в отношении России были введены в 2014 году после незаконной, по мнению ЕС, аннексии Крымского полуострова.