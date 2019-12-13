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10:45

"Россия 1" анонсировала большое интервью с Зеленским: президент Украины это опровергает

фото ЗакС политика "Россия 1" анонсировала большое интервью с Зеленским: президент Украины это опровергает

Телеканал "Россия 1" в лице ведущей Ольги Скабеевой анонсировал выход "сенсационного" большого интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Между тем, сам Зеленский ни о какой полноформатной беседе с представителями российского федерального телеканала не ведает. В разговоре с украинским ТВ он сообщил, что никакого интервью никому не давал, а просто ответил на пару вопросов российской журналистки.

"Я не давал интервью телеканалу „Россия“. У нас пресс-подход был на улице, возле отеля… Это было в Париже после нормандской встречи, в час тридцать ночи. Журналистка была, девушка. Она что-то спросила у меня, я ей что-то ответил в коридоре. Вот такое интервью. Там было очень много журналистов из разных стран", - передает "Страна.UA" комментарий Зеленского.

Примечательно, но в эфире телепередачи "60 минут" автором интервью называют журналиста Евгения Попова.

"Первое интервью Зеленский дал именно нашей программе. Наконец-то он ответил на все вопросы: как прошёл разговор с Трампом? Он вас пытал? Заставлял провести компромат? Вы согласились? Что с Донбассом? Что с Путиным?" - заявила с экрана Скабеева.

"Сенсация" должна выйти на экраны 15 декабря в 22:00 в программе "Москва. Кремль. Путин".

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