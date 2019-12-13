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11:43

Путин сделал и.о. главы Иркутской области Кобзева генералом-полковником

фото ЗакС политика Путин сделал и.о. главы Иркутской области Кобзева генералом-полковником

Владимир Путин решил сделать своеобразный подарок бывшему заместителю начальника МЧС Игорю Кобзеву, который накануне был назначен и.о. руководителя Иркутской области.

Глава государства присвоил новому управленцу свание генерал-полковника внутренней службы, говорится в указе, который опубликован на портале правовой информации.

Первые слухи том, что коммунист Сергей Левченко лишится поста губернатора Иркутской области, появились ещё неделю назад. Решение упразднить его в должности было принято из-за недостаточной готовности региона к летним паводкам и их последствиям. Пост он занимал с 2015 года.

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