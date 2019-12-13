Депутаты ЗакСа хотят финансово поддерживать появление новых креативных пространств

Депутаты Заксобрания предлагают начать выделять средства для появления в городе новых креативных пространств: подобные места могут быть приравнены к объектам благоустройства. Данная инициатива получила одобрение на заседании парламентского комитета по законодательству.

Развитие общественных территорий - вопрос важный для города, полагает единоросс Денис Четырбок. Культурное наследие Петербурга крайне нуждается в реновации, поэтому появление арт-кластеров должно частично решить проблему.

В качестве примера сохранения исторической ткани и внедрения новых технологий Четырбок назвал такие места, как "Новая Голландия", "Голицын Лофт" и "Порт Севкабель".

"Уникальность всех этих мест в том, что они смогли сохранить свою самобытность, при этом получив абсолютно новое применение, вдохнув новую жизнь. Но таких пространств в нашем городе явно недостаточно. Их должно быть гораздо больше. Нужно ориентироваться на мнение людей - они должны определять, как будет выглядеть новый сквер, парк или площадка для культурных мероприятий", - прокомментировал свою задумку Четырбок.

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