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11:12

Новая партия урановых «хвостов» ожидается в Петербурге 18 декабря

фото ЗакС политика Новая партия урановых «хвостов» ожидается в Петербурге 18 декабря

Судно «Михаил Дудин», груженое 600 тонн гексафторида урана, вышло из Амстердама вечером 12 декабря и должно прибыть в петербургский порт в среду, 18 декабря, сообщили ЗАКС.Ру в «Гринпис Россия».

После разгрузки европейские отходы отправят по железной дороге в Новоуральск. Это уже вторая партия урановых «хвостов», которые направляют на хранение из немецкого города Гронау в Россию. Всего из Германии в различные регионы России за три годы планируется доставить 12 тысяч тонн гексафторида урана.

«В Германии последняя атомная электростанция будет закрыта в 2022 году. Национальная программа удаления отходов в Германии относит урановые «хвосты» к радиоактивным отходам, если им не будет найдено применение. По мнению экологов, компания Urenco договорилась об их импорте в Россию, чтобы не отвечать за хранение в Германии», - говорится в сообщении «Гринпис».

Протест против отправки «хвостов» выразили экологические организации Германии и депутаты Бундестага от «Зеленых» и Левой партии.

Российские экологи, в том числе представители «Гринпис», организации «Экозащита» и Социально-экологического союза объявили днем действий против ввоза отходов воскресенье, 15 декабря.

Накануне отправки второй партии немецкого груза депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, Михаил Амосов, Надежда Тихонова, Алексей Ковалев, Александр Егоров, Максим Резник, Ирина Иванова и Александр Рассудов подписали обращение на имя президента России Владимира Путина с просьбой принять меры, чтобы транспортировка урановых «хвостов» велась хотя бы не через территорию города.

Резник также призвал подключиться к публичному обсуждению этого вопроса депутатов от «Единой России», которых в парламенте большинство, однако его предложение никто не поддержал. 

Ранее в ЗакСе была собрана рабочая группа, которая изучает вопрос транспортировки урановых «хвостов» через Петербург. Группу возглавил единоросс Роман Коваль.

Отметим, что бывший глава «Росатома» Сергей Кириенко в интервью газете «Коммерсант» в 2011 году заявил, что действовавшие в конце 1990-х и в 2000-х контракты на ввоз урановых «хвостов» перезаключаться не будут из-за химической опасности вещества.


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