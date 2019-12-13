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11:33

The Daily Telegraph, The Times и The Nation не удалили статьи о Дерипаске по решению суда РФ

фото ЗакС политика The Daily Telegraph, The Times и The Nation не удалили статьи о Дерипаске по решению суда РФ

Британские издания The Daily Telegraph, The Times и американский еженедельник The Nation не удалили публикации о российском бизнесмене Олеге Дерипаске и не опубликовали опровержения по решению Арбитражного суда Краснодарского края, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Мельникова.

25 октября суд удовлетворил иск Дерипаски и обязал издания удалить статьи о бизнесмене и опубликовать опровержения. По закону у ответчиков был срок, в который они могли подать апелляцию, однако этим правом они не воспользовались, и 2 декабря решение вступило в законную силу.

«Мы ожидаем, что три уважаемых издания добровольно исполнят решение, вынесенное судом, руководствуясь принципом добросовестности работы СМИ», - сказал Мельников.

Дерипаска подал иск в сентябре. Он требовал опровержения статей более чем десятилетней давности, на основании которых Минфин США ввел против него персональные санкции.

Дерипаска и восемь его компаний попали под санкции США в апреле 2018 года. В марте 2019-го он подал иск против Минфина США. В мае юристы бизнесмена заявили, что поводом стали два утверждения о том, что Дерипаска якобы действовал «в интересах высокопоставленного» чиновника российского правительства и из-за работы в энергетическом секторе России.

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