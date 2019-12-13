Суд взыскал с Соболь и Албурова 657 тысяч рублей за акцию протеста 3 августа в Москве

Симоновский суд Москвы удовлетворил иск Мосгортранса к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Георгия Албурова на 657 тысяч рублей из-за акции протеста 3 августа, передает «МБХ медиа».

Истцы заявили, что из-за митинга оказались заблокированы улицы Трубная, Пушкинская площадь, Старый и Новый Арбат и Бульварное кольцо, и проходившие через них маршруты простаивали. Представитель «Мосгортранса» заявил, что компания не может отвечать за действия полиции и нести убытки из-за того, что полиция «делает свою работу».

Адвокат ответчиков Алексей Молокоедов возразил, что объективных доказательств перекрытия дорог нет, как и доказательств того, что это связано с действиями участников акции. По его словам, полицейские не зафиксировали ни одного административного нарушения, связанного с перекрытием улиц.

Албуров предложил «Мосгортрансу» взыскать убытки из-за ежедневного перекрытия дорог с президента Владимира Путина. Представитель «Мосгортранса» в ответ заявила, что Путин компании убытков не приносит.

Ранее «Мосгортранс» взыскал с оппозиционеров 1,2 млн рублей за другую акцию протеста – 27 июля. Среди ответчиков были Алексей Навальный, сотрудники ФБК и незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму.

Из-за акций протеста деньги от оппозиционеров требовали ряд фирм и государственных учреждений. Иски подавали, кроме Мосгортранса, ГБУ «Автомобильные дороги», ресторан «Армения», таксомоторная компания «М Такси коммуникации», московский метрополитен, прокурор столицы, одна из лапшичных сети «Тянем-потянем».