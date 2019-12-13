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12:36

Суд снова приостановил рассмотрение дела о расформировании ИКМО «Екатерингофский»

фото ЗакС политика Суд снова приостановил рассмотрение дела о расформировании ИКМО «Екатерингофский»

Санкт-Петербургский городской суд решил приостановить рассмотрение иска Горизбиркома о расформировании избирательной комиссии муниципального образования «Екатерингофский». Решение принято на заседании 13 декабря, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

О приостановлении рассмотрения попросила представительница ИКМО. Она заявила, что мировой судья ещё не вынес решение по пересмотру дела секретаря муниципального избиркома Лидии Островской. Решение же по ее административному правонарушению необходимо для полноценного рассмотрения дела о расформировании, считает представительница ИКМО. 

Адвокат Горизбиркома Дарья Мишутина заявила, что против приостановления. Она ответила, что ГИК подал иск к ИКМО как к коллегиальному органу, а не к отдельным лицам.

При этом прокурор поддержала идею о приостановлении рассмотрения дела. По ее мнению, решение по Островской может учитываться в данном судебном разбирательстве. Коллегия судей также решила, что рассмотрение дела необходимо приостановить.

Напомним, ранее суд уже приостанавливал рассмотрение иска о расформировании ИКМО «Екатерингофский» из-за суда Островской. Во время кампании по муниципальным выборам в данной муниципальной комиссии не принимали документы у кандидатов, отказывали им в регистрации, снимали с выборов через суды и другое.

София Саттарова

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