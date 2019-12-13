Мединский известил, что работа в Минкульте сделала его "толстокожим"

Руководитель Министерства культуры Владимир Мединский, занимающий свой пост с 2012 года, сообщил, что никакая субъективная оценка не заставит его принять решение покинуть ведомство, так как за годы работы в нём он стал невосприимчивым к любым критическим заметкам в свой адрес.

"Что касается критики - она никак на это не влияет. Я настолько преуспел в толстокожести за последние 7,5 лет, так много узнал о себе, о своей семье, о своих вкусах, что удивить меня очень сложно чем-то", - цитирует изречение министра РИА "Новости".

Покинуть занимаемую должность на данный момент Мединскому не представляется возможным, так как "есть определенные обязательства, очень много проектов, которые надо доделать".

Ранее проект "Диссернет" уличил чиновника в плагиате, заявив, что в его работе "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков" имеются следы заимствования. Мединский претензии отрицает и утверждает, что всё делал сам.

Кроме того лишать ученой степени Мединского запретила глава Минобрнауки Ольга Васильева.