Соболь и Албуров проиграли суд ГБУ "Автомобильные дороги" по акции 3 августа

Симоновский суд Москвы удовлетворил иск ГБУ «Автомобильные дороги» к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Георгию Албурову из-за акции протеста 3 августа, постановив взыскать 1,561 млн рублей, передает «МБХ медиа».

Истцы требовали от Соболь и Албурова 3 млн рублей убытков из-за митинга. По словам представителей ГБУ, им пришлось привлечь дополнительную технику для обеспечения безопасности, к тому же в Новопушкинском сквере в день акции испортили газон и 443 куста кизильника.

Представители истца заявили, что газоны меняли по всей Москве, а заодно и испорченный участок, за него и требуют деньги. По их словам, было закуплено 1,5 млн кв. метров газона, а 800 кв. метров «потоптаны».

Также «Автомобильные дороги» предоставляли автобусы для нужд МВД. Представитель Албурова спросил, на основании какого закона это происходило, представители истца долго не могли ответить на вопрос. Затем они сослались на закон о полиции, заявив, что не могли отказать МВД. Также представитель ГБУ сообщил, что в убытки включены стоимость топлива, масла, их расход и зарплаты водителей.

Для Соболь и Албурова это второй проигранный суд по акции 3 августа. Ранее суд удовлетворил иск «Мосгортранса» на 657 тысяч рублей.