Госдума намерена вернуть пиво на стадионы

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект законотворческой инициативы, разрешающей розничную продажу пива на стадионах во время футбольных матчей (кроме детско-юношеских соревнований).

Идею, предложенную депутатом от ЛДПР Игорем Лебедевым, поддержали 296 коллег, против высказались 61.

Реализовывать продажу пива и напитков на его основе следует только при условии, что на стадионе будет организовано питание болельщиков. В пояснительной записке к закону подчеркивается, что средства от продажи пива должны "направляться на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта в соответствии с правилами, утвержденными Министерством спорта России".

"Возвращение на стадионы пивных брендов создаст условия для подготовки футболистов, способных привести российскую сборную по футболу к победам на мировых и европейских чемпионатах", - уверен автор инициативы.