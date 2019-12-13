Эксперты признали оставшиеся на канале Грибоедова тополя жизнеспособными

Проведенная независимыми специалистами экспертиза показала, что оставшиеся после вырубки столетние тополя на набережной канала Грибоедова, 119, вполне жизнеспособны.

Результатами проверки поделился у себя в Facebook петербургский парламентарий Борис Вишневский. Он известил, что результаты мониторинга были направлены в комитет по благоустройству.

"Договорились, что пока деревья не тронут", - отчитался депутат, добавив, что планирует на следующей неделе лично посетить комблаг.

Первыми были встревожены вырубкой вековых растений местные жители, которые призвали градозащитников на помощь. Несмотря на приложенные усилия, из семи тополей на месте остались лишь четыре.

Предполагает, что на месте спиленных деревьев высадят липы.

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