18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:50

ФСБ объявила об аресте готовивших теракты боевиков ИГ*

фото ЗакС политика ФСБ объявила об аресте готовивших теракты боевиков ИГ*

Сотрудники ФСБ и МВД задержали пятерых членом террористической группировки «Исламское государство», которые планировали теракты, передает РИА «Новости».

По словам представителей ФСБ, среди задержанных – два гражданина России и три уроженца стран Центральной Азии. Они намеревались «совершить диверсионно-террористические акты», говорится в сообщении.

При обыске силовики изъяли средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ, также были найдены автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дела, фигуранты дела арестованы.

*«Исламское государство» (ИГ) - признано террористической и организацией и запрещено в России.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
17:52 "Ты идиот совсем?": В Ростовской области учитель отругал школьника за диспут с депутатом ЕР

17:52 СМИ: Глава КРТИ Харлашкин может возглавить "Метрострой"

17:28 Госдума решила учредить собственную медаль

17:16 Полицейские придрались к матери осужденного фигуранта "московского дела" Беглеца

16:45 Губернатор Калининградской области сделал 31 декабря выходным днем

16:23 СМИ: Министра спорта Колобкова тайно наградили орденом Александра Невского

15:58 Минюст признал фонды "Генезис" и "Правовая инициатива" иноагентами

15:28 Число жертв пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" увеличилось до двух

15:05 ГАТИ выдала разрешение на разработку документации для строительства кольцевой линии метро

14:50 ФСБ объявила об аресте готовивших теракты боевиков ИГ*

14:36 Эксперты признали оставшиеся на канале Грибоедова тополя жизнеспособными

14:22 «Это был парламент без безликих номеров»

14:05 Госдума намерена вернуть пиво на стадионы

13:59 Соболь и Албуров проиграли суд ГБУ "Автомобильные дороги" по акции 3 августа

13:35 Держащего сухую голодовку Александра Шестуна начали кормить принудительно

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru