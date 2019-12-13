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15:28

Число жертв пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" увеличилось до двух

фото ЗакС политика Число жертв пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" увеличилось до двух

На месте тушения пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске найдено тело второго погибшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителей Северного флота. Тело первого погибшего нашли вечером накануне, в день пожара.

«Адмирал Кузнецов» загорелся 12 декабря. По предварительным данным. причиной стала искра, упавшая в трюм при сварке, и воспламенение остатков мазута. Пострадали по меньшей мере 12 человек, две из них получили ожоги дыхательных путей.

Это не первый инцидент, связанный с этим крейсером, который ремонтируют с 2017 года. В 2018 году затонул судоремонтный док – один из крупнейших плавучих доков в мире. Пострадали четыре человека, один из них скончался в больнице. «Адмирал Кузнецов» - единственный авианесущий крейсер России.

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