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17:16

Полицейские придрались к матери осужденного фигуранта "московского дела" Беглеца

фото ЗакС политика Полицейские придрались к матери осужденного фигуранта "московского дела" Беглеца

Столичные правоохранители сначала задержали, а после доставили в отдел полиции мать осужденного фигуранта "московского дела" Данилы Беглеца. Об инциденте она рассказала в беседе с "Новой газетой".

По её словам, около полудня сегодня она вышла из подъезда своего дома и, наткнувшись на соседку, стала с ней беседовать. В этот момент к ним подъехали полицейские, которые снача проверили у женщины документы, а после - доставили в ОП.

В отделении Беглец выписали штраф за отсутствие у неё миграционных документов: женщина перебралась с сыном в Москву из Молдовы. Однако, утверждает мать осужденного, все необходимые бумаги у неё были при себе - полицейские просто их отобрали.

"Сначала выписали штраф, потому что у меня плохая регистрация, пять тысяч рублей. Потом они забрали меня в комнату, где холодно. Сначала один полицейский забрал, потом - другой, который говорит, что я, мол, вымогаю деньги у старых бабушек", - сетует женщина.

Ранее правоохранителей все устраивало, поэтому причины их придирок Беглец не ясны. В ОП женщине стало плохо, в связи с чем она попросила вызвать ей скорую. Сейчас к ней едет адвокат.

3 сентября Данилу Беглеца осудили на 2 года колонии за то, что во время протестной акции 27 июля он потянул полицейского, задерживавшего демонстрантов, за руку, тем самым якобы причинив ему боль.

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