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18:15

Горсуд Петрозаводска оставил историка Дмитриева в СИЗО до весны

фото ЗакС политика Горсуд Петрозаводска оставил историка Дмитриева в СИЗО до весны

Горсуд Петрозаводска вновь продлил срок ареста карельскому историку Юрию Дмитриеву: на сей раз - до 25 марта, поделился  с "Северо-Запад. МБХ медиа" адвокат Виктор Ануфриев.

На сегодняшнем закрытом заседании сторона защиты допросила трех свидетелей, вчера - семь. 

Грядущие заседания должны пройти 25 и 26 декабря.

Напомним, начиная с 2016 года Юрия Дмитриева судили за якобы порнографические снимки своей приемной дочери, которая росла с задержками в развитии: он следил за ее здоровьем и хранил фотографии в компьютере. Позже, когда экспертиза не признала "улики" порнографией, его обвинили в растлении девочки.

Правозащитное сообщество считает дело против него полностью сфабрикованным и политически мотивированным. Ещё на свободе историк обнаружил место массового расстрела политзаключенных в Сандармохе и вёл там раскопки.

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