Горсуд Петрозаводска оставил историка Дмитриева в СИЗО до весны

Горсуд Петрозаводска вновь продлил срок ареста карельскому историку Юрию Дмитриеву: на сей раз - до 25 марта, поделился с "Северо-Запад. МБХ медиа" адвокат Виктор Ануфриев.

На сегодняшнем закрытом заседании сторона защиты допросила трех свидетелей, вчера - семь.

Грядущие заседания должны пройти 25 и 26 декабря.

Напомним, начиная с 2016 года Юрия Дмитриева судили за якобы порнографические снимки своей приемной дочери, которая росла с задержками в развитии: он следил за ее здоровьем и хранил фотографии в компьютере. Позже, когда экспертиза не признала "улики" порнографией, его обвинили в растлении девочки.

Правозащитное сообщество считает дело против него полностью сфабрикованным и политически мотивированным. Ещё на свободе историк обнаружил место массового расстрела политзаключенных в Сандармохе и вёл там раскопки.