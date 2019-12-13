Беглов встретился с главой ВТБ и обсудил дальнейшие перспективы развития ЗСД

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин встретились на просторах Петербурга и обсудили дальнейшее сотрудничество в дорожно-транспортной сфере.

В частности, чиновники поделились друг с другом планами по возведению новой развязки Западного скоростного диаметра от Витебского проспекта до Широтной магистрали (ранее - ВСД, Восточный скоростной диаметр). Ожидается, что обозначенный путепровод будет построен в течение ближайших четырех лет, а весь проект завершен в течение пяти. ВТБ, напомним, является одним из концессионеров, на чьи деньги, в том числе, и модернизируется ЗСД.

Соглашение о строительстве участка перемычки от ЗСД до Витебского проспекта было подписано летом текущего года на ПМЭФ.

Добавим также, 2 декабря Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил ролик о богатствах, которые, по уверению оппозиционера, принадлежат телеведущей "России 1" Наиле Аскер-заде. По данным ФБК, журналистка пользуется люксовым бизнес-джетом и огромной яхтой, общая стоимость которых составляет не менее 8 млрд рублей. Навальный предположил, что на зарплату телеведущей такие блага приобрести невозможно, поэтому, вероятнее всего, ей их дарит глава ВТБ Костин, с которым она якобы состоит в романтических отношениях.

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