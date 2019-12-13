Петербургские активисты встали в "метропикеты"

Активисты разных движений в очередной раз вышли к нескольким станциям метро в пикеты в поддержку фигурантов «московского дела» и других политзаключенных, сообщили «Объединенные демократы» в Telegram-канале.

В акции принимает участие несколько десятков человек. Активисты стоят у метро «Гостиный двор», «Площадь Александра Невского», «Площадь Восстания», «Василеостровская», «Сенная», «Проспект Ветеранов» и еще нескольких.

У Гостиного двора дежурят полицейские, они проверяют документы у тех, кто встает с плакатами. О задержаниях пока не сообщается.

Фото: Объединенные демократы / Telegram

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.