Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества из-за поста о Дне Конституции РФ

Сервис микроблогов Twitter заблокировал официальный аккаунт Россотрудничества из-за публикации о Дне Конституции России, передает РИА «Новости».

По словам представителей ведомства, все публикации сохранены, однако в профиле указано, что нет подписчиков и подписок. Также сотрудники не могут разместить новые публикации.

Россотрудничество обратилось в запрос с Twitter и выяснилось, что поводом для блокировки стала публикация о Дне Конституции, сделанная накануне. Пост удален администрацией, уточнили в ведомстве. Теперь представители Россотрудничества ждут от Twitter «более официального ответа» по поводу блокировки и возможностях ее отменить.