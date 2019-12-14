Макаров обошел Дурново и Троцкого

Кто из руководителей представительных органов власти Петербурга за всю историю города вам ближе? Этот вопрос накануне 25-летнего юбилея Законодательного собрания ЗАКС.Ру задал депутатам. Мы просили не ограничиваться новейшей историей и не забывать про Ленсовет, Петроградский совет и Петербургскую городскую думу, которой успели поруководить, например, Петр Дурново и Михаил Калинин. Но подавляющее большинство парламентариев выбрали Вячеслава Макарова. Сам председатель шестого созыва отдал предпочтение своему предшественнику Вадиму Тюльпанову.

Опрос депутатов Законодательного собрания проводился выборочно. С некоторыми удалось поговорить в коридоре Мариинского дворца, другим пришлось звонить по телефону.

Пожалуй, ответственнее всех к поставленной задаче отнесся Александр Рассудов из КПРФ. Он подошел к экспонатам выставки в Овальной столовой Мариинского в поисках подсказки. На одном стенде оказались портреты императоров. На другом взгляд депутата встретился сначала с фотографией Льва Троцкого, руководившего Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов, а потом молодого Владимира Путина, посещавшего Мариинский дворец еще в качестве председателя комитета по внешним связям. Наконец, Рассудов подошел к стенду, посвященному депутатам Законодательного собрания, пробежался глазами по фотографиям спикеров и сделал свой выбор:

- Ближе, понятно, председатель, которого ты знаешь лично и при котором ты работаешь. Вячеслав Макаров. Назвать Тарасова или Тюльпанова, значит уподобиться знаменитой фразе «я Пастернака не читал, но скажу». Жизненный опыт подсказывает - то, что издалека может видеться одним, при ближайшем рассмотрении может оказаться диаметрально противоположным. Судить надо о тех, кого знаешь.

Депутат Александр Егоров из «Справедливой России» к стендам подходить не стал и ответил, ни секунды не задумываясь:

- Ближе мне, естественно, председатель Законодательного собрания пятого-шестого созывов Вячеслав Серафимович. Я хорошо знаю его деловые качества по той причине, что мы сотрудничаем. Порой удивляюсь, насколько он всеохватывает деятельность Законодательного собрания. Сегодня на заседании говорилось о содержании Мариинского дворца, и мы видим, как дворец меняется, сколько отремонтировано новых помещений. Меня удивляет его (Макарова – прим. ЗАКС.Ру) потенциал. Его хватает на все. Непонятно, откуда он берет время, берет силы. Мое отношение к нему самое радушное, самое доброе, как к человеку близкому по духовным понятиям и по качеству работы.

Руководитель парламентской фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко уточнил, можно ли называть имена руководителей городского совета, на смену которым пришло Заксобрание. Но все равно его выбор пал на действующего председателя ЗакСа:

- Лично я имел честь общаться только с Вадимом Альбертовичем Тюльпановым и Вячеславом Серафимовичем Макаровым. Но поработать с Вадимом Альбертовичем мне, к сожалению, не удалось. Если быть объективным, мне вполне комфортно работать с нынешним руководителем парламента. Я считаю, что Вячеслав Макаров – достойный руководитель парламента. Я называю его фамилию, потому что рассуждения обо всех остальных – это пустое теоретизирование, лично я с этими людьми не знаком.

Действующему руководителю ЗакСа отдал предпочтение и Андрей Анохин из «Единой России», отметивший, что с большим уважением относится к тем, кто организовал работу в городском парламенте и к своим коллегам.

Беспартийный Максим Резник также не стал рассуждать о событиях, в которых лично не участвовал, но отметил, что стоит различать Макарова пятого и шестого созывов:

- Председатель – это в определенном смысле зеркало парламента. Один и тот же человек может быть разным председателем. Если сравнивать председателя Макарова пятого и шестого созыва, то я, конечно, предпочитаю пятого созыва. Тот парламент был более репрезентативным, представительным, и просто был лучше.

Особым мнением отметился лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Он назвал последнего председателя Ленсовета (впоследствии - Петросовета) Сергея Беляева.

- Этот орган был лучший за всю историю города, - отозвался «яблочник» о предшественниках первого созыва депутатов ЗакСа.

А председателю первого созыва ЗакСа Юрию Кравцову отдал предпочтение беспартийный депутат Михаил Амосов.

- Мне кажется, что он был наиболее демократичным руководителем, проявлял наибольшую самостоятельность по отношению к Смольному, - объяснил Амосов.

Единоросс Алексей Макаров работал в Законодательном собрании при трех спикерах: своем однофамильце Вячеславе Макарове, Вадиме Тюльпанове и Сергее Тарасове. Выделять кого-то одного из них депутат не захотел и назвал сразу троих.

- Каждый из них очень яркий руководитель и внес серьезный вклад в развитие парламентаризма и развитие Законодательного собрания в нашем городе, - заявил единоросс.

Не стал называть одну фамилию и лидер фракции ЛДПР Павел Иткин:

- Когда я был совсем молод, председателем был Тарасов Сергей Борисович. Даже мне, в тот момент аполитичному человеку, это имя было прекрасно знакомо. Тюльпанов Вадим Альбертович. Я жил на территории, от которой он избирался. Всегда были видны его конкретные дела. Макаров Вячеслав Серафимович - тоже человек с богатым опытом, с богатой биографией, яркая, неоднозначная личность. Но отдельного кого-то выделять – неправильно.

Затруднилась ответить депутат-единоросс Юлия Мартемьянова. Ее однопартиец Анастасия Мельникова отказалась общаться.

Сам Вячеслав Макаров назвал наиболее близким себе председателя третьего и четвертого созывов Заксобрания Вадима Тюльпанова, отметив, что благодарен за совместную работу и ему, и экс-губернатору Валентине Матвиенко.

Сергей Еремеев

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