Pussy Riot учредили премию за лучшие публикации о домашнем насилии

Участницы панк-банды Pussy Riot Надежда Толоконникова и Мария Алехина решили учредить премию для авторов, исследующих тему домашнего насилия, передает "Дождь".

Россия - единственная страна в современной Европе, в которой нет закона, регулирующего противоправные отношения в семье.

"От домашнего насилия в России за год пострадали более 16 миллионов женщин. Согласно статистике МВД за несколько лет, количество преступлений, совершенных в семье, растет примерно на 5000 случаев ежегодно. Каждый год более 14 тысяч женщин и двух тысяч детей погибают от рук мужей или других близких. Сколько ещё женщин должно погибнуть, чтобы государство обратило внимание на социальную катастрофу?" - говорится в манифесте Pussy Riot.

Все желающие принять участие в конкурсе должны прислать на почту rrriotaward@gmail.com свои тексты, видео либо иные материалы, посвященные проблеме домашнего насилия. В течение двух месяцев все интересные работы будут опубликованы, а после - изберут победителей, которым вручат по тысяче евро. Участницы Pussy Riot поделятся деньгами, которые им присудил ЕСПЧ в рамках дела о "панк-молебне" в Храме Христа Спасителя.

Напомним, ранее опубликованная Совфедом версия документа вызвала недовольство не только сторонников традиционных семейных ценностей, но и соавторов законопроекта, посчитавших, что инициативу переделали под давлением традиционалистов.