Путин сделал россиянам статусный "подарок" к грядущему 75-летию Дня Победы Владимир Путин внес на рассмотрение нижней палаты федерального собрания собственную инициативу об учреждении нового почетного звания - "Город трудовой добрести". "Звание „Город трудовой доблести“ присваивается городу России, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне", - отмечается в пояснительной записке к проекту закона. В частности, речь идет о выпуске военной и гражданской продукции на российских заводах в годы ВОВ. Напомним также, депутаты петербургского ЗакСа одобрили законопроект губернатора Александра Беглова о единовременных выплатах к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Согласно документу, ветераны и инвалиды ВОВ, блокадники, труженики тыла, участники послевоенного разминирования объектов на территории СССР и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получат в 2020 году по 7 тысяч рублей. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен