Торжественное заседание ЗакСа журналистам велели смотреть по видеотрансляции

В субботу, 14 декабря, Законодательное собрание Петербурга проводит торжественное заседание, приуроченное к 25-летнему юбилею органа. Представителям СМИ, пришедшим освещать это событие, не разрешили присутствовать в Большом зале, где проходит мероприятие, и на балконах.

Сотрудники управления информации Заксобрания объявили, что журналистам разрешается следить за заседанием только по видеосвязи из Синего зала.

На торжественное мероприятие помимо представителей Смольного и Мариинского дворца прибыли сенаторы Совета Федерации и депутаты Госдумы, иностранные делегаты, деятели культуры, а также представители духовенства.

Напомним, ранее лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский возмутился тем, что на торжество не пригласили депутатов предыдущих созывов.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.