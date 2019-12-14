Матвиенко поблагодарила Макарова за "умелое дирижирование" Заксобранием

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко 14 декабря выступила в Мариинском дворце на торжественном заседании Законодательного собрания Петербурга.

Она передала поздравление президента Владимира Путина с 25-летним юбилеем Заксобрания.

От себя Матвиенко заявила, что перед депутатами городского парламента стоит ответственная задача находить баланс между развитием города и сохранением его богатств.

- Быть депутатом такого великого города - честь и ответственность, - добавила председатель Совета Федерации.

Она также отметила, что спикер ЗакСа Вячеслав Макаров "умело дирижирует" многопартийным парламентом и поблагодарила его за это.

Сам Макаров ранее заявил, что дирижер ЗакСа - избиратель.

Матвиенко отдельно отметила, что в шестом созыве Заксобрания 25% мест занимают женщины, в то время как в первом созыве была только одна женщина-депутат.

Напомним, первое заседание Заксобрания Петербурга состоялось 14 декабря 1994 года.

Сергей Еремеев

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