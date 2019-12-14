Семь депутатов ЗакСа получили грамоты из рук Матвиенко

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на торжественном заседании ЗакСа 14 декабря вручила грамоты шести депутатам "Единой России" и одному представителю ЛДПР.

Внимания удостоились спикер ЗакСа и руководитель городского отделения партии власти Вячеслав Макаров, а также представители фракции "Единая Россия" Юрий Авдеев, Андрей Горшечников, Алексей Макаров, Андрей Васильев и Игорь Высоцкий и член фракции ЛДПР, председатель бюджетно-финансового комитета парламента Максим Яковлев.

Благодарность была объявлена также начальнику управления государственной службы и кадров ЗакСа Дмитрию Быченкову.

Торжественные слова в честь 25-летнего юбилея Законодательного собрания, помимо Матвиенко, в Мариинском дворце произнесли полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Мосгордумы Алексей Шапошников, настоятель храма святого Николая Чудотворца Петр Мухин и другие.

Сергей Еремеев

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