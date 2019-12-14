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15:26

Макарову подарили икону на юбилей ЗакСа

фото ЗакС политика Макарову подарили икону на юбилей ЗакСа

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров получил в дар икону Святителя Чудотворца Николая в честь 25-летия ЗакСа, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру из Мариинского дворца.

Подарок преподнес настоятель действующего на территории Мариинского дворца храма святого Николая Чудотворца Петр Мухин.

Приняв икону, Макаров заявил, что депутаты каждый рабочий день начинают с торжественного богослужения.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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