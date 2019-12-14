Беглов подошел к прессе после заседания ЗакСа, но вопросов ему не задали

Губернатор Петербурга Александр Беглов, которого ранее нередко упрекали в нежелании общаться со СМИ, подошел к журналистам вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Заксобрания Вячеславом Макаровым после торжественного заседания ЗакСа 14 декабря.

Все три руководителя произнесли слова по теме 25-летнего юбилея современного петербургского парламента.

В частности, Беглов заявил, что все ветви государственной власти должны действовать вместе, а разногласия, которые порой возникают в ходе совместной работы с депутатами, это нормально.

Задать вопросы главе Совфеда и городским руководителям журналисты не смогли. После торжественных слов Матвиенко, Беглов и Макаров удалились.

Напомним, летом, в ходе своей предвыборной кампании Беглов провел пресс-конференцию, на которой присутствовавшим журналистам не дали возможность задавать ему вопросы.

Сергей Еремеев

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