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16:38

Дрозденко: Мы уверены, что станция "Кудрово" появится

фото ЗакС политика Дрозденко: Мы уверены, что станция "Кудрово" появится

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко полагает, что арест бывшего руководителя ОАО "Метрострой" Николая Александрова никак не отразится на планах строительства станции метро "Кудрово".

- Мы же общаемся не с конкретным человеком, когда говорим о строительстве станции метро. Это решение бюджета Санкт-Петербурга, это решение бюджета Российской Федерации, это те подрядчики, которые метро строят, - заявил Дрозденко журналистам 14 декабря в Мариинском дворце.

Он подчеркнул, что для строительства новых станций подземки Петербургу необходима новая сортировочная станция и Ленинградская область предлагает для ее строительства участок на своей территории, неподалеку от Мурманского шоссе.

- Мы уверены, что станция "Кудрово" появится. Другое дело, что нам хотелось бы еще пару станций, но это уже тема для других дискуссий, - отметил губернатор Ленобласти.

Напомним, Николай Александров был задержан и арестован 10 декабря. В отношении него возбуждено дело по статье о растрате в особо крупном размере.

Сергей Еремеев

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