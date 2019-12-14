"Нет реваншу НКВД": В Карелии пикетировали в защиту историка Дмитриева

Петрозаводские активисты поддержали историка, главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева пикетами, передает "Северо-Запад. МБХ медиа".

Горожане вышли на улицы города, требуя освободить узника совести. Дмитриев, напомним, в общей сложности уже три года пребывает под арестом. Накануне ему вновь продлили срок пребывания в СИЗО - на сей раз до 25 марта 2020 года.

Напомним, начиная с 2016 года Юрия Дмитриева судили за якобы порнографические снимки своей приемной дочери, которая росла с задержками в развитии: он следил за ее здоровьем и хранил фотографии в компьютере. Позже, когда экспертиза не признала "улики" порнографией, его обвинили в растлении девочки.

Правозащитное сообщество считает дело против него полностью сфабрикованным и политически мотивированным. Ещё на свободе историк обнаружил место массового расстрела политзаключенных в Сандармохе и вёл там раскопки. В то же время карельский Минкульт утверждает, что расстрелянные - это советские военнопленные, погибшие в финском плену.