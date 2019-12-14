"Дети были в шоке": На открытии школы депутат Госдумы вручил главе нижегородского района вазелин

Федеральный парламентарий Вадим Булавинов посетил открытие долгожданной школы в поселке Гидроторф, расположенном в Балахнинском районе Нижегородской области, и во время церемонии решил в качестве назидательного подарка вручить местному главе Алексею Левковичу вазелин.

"В преддверии приезда губернатора хочется подарить и главе администрации, который обязан контролировать сроки и качество, и подрядчику вот эту баночку вазелина. Она им пригодится", - с такими словами Булавинов вручил свой презент.

В разговоре с "Подъемом" Левкович, на церемонии улыбавшийся, заявил, что считает поведение думского парламентария неприемлемым.

"Наверное, дело в том, что школа должна была быть запущена 1 сентября 2019. Поведение Булавинова считаю неадекватным, дети были в шоке", - заявил он, добавив, что после церемонии услышал лишь извинения от помощника депутата.

Открытие школы в Гидроторфе должно было состояться ещё в прошлом году. Подрядчик постоянно срывал сроки сдачи объекта.