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14 декабря, 21:44

Иконы, космос, Матвиенко: ЗакС отпраздновал юбилей

Законодательное собрание Петербурга в субботу, 14 декабря, провело торжественное заседание в честь своего 25-летия. Депутатов поздравляли космонавты, священники, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Александр Беглов. Ветеранов городского парламента среди гостей почти не было.

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Как и ожидалось, депутатов прошлых созывов Законодательного собрания на торжественное заседание не пригласили. Были исключения. Например, Константин Сухенко, который пришел в качестве председателя городского комитета по культуре, а также ветераны-парламентарии, заседающие в ЗакСе до сих пор.

Большой зал Мариинского дворца заполнили руководители крупных предприятий и силовых ведомств, депутаты Госдумы, деятели культуры, чиновники Смольного, представители духовенства, члены международных делегаций. В первых рядах сидели бывший губернатор, а ныне председатель совета директоров “Объединенной судостроительной корпорации” Георгий Полтавченко и все три городских омбудсмена. 

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Первым выступил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. Рассказав о тяжелых общественно-политических условиях, в которых в 1994 году был сформирован городской представительный орган, он заявил, что в Законодательном собрании до сих пор чтут традиции, заложенные предшественниками: всегда готовы к кропотливой работе, уважают оппонентов и сохраняют культуру парламентской дискуссии.

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Макаров поблагодарил за совместный труд губернатора Александра Беглова и его предшественника Полтавченко, но особенно тепло отозвался о председателе Совета Федерации Валентине Матвиенко. Эпоху ее правления в Петербурге спикер ЗакСа в очередной раз назвал “золотым веком”. 

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В главные “дирижеры” городского парламента Макаров определил народ - этот тезис он тоже повторял уже много раз. Когда с трибуны выступала Матвиенко, она, в свою очередь похвалила за умелое дирижирование “разноголосым оркестром” фракций спикера парламента. Позже, уже на пресс-подходе, Макаров снова сказал, что дирижер в ЗакСе - избиратель.

Проход к трибуне председателя Совета Федерации присутствовавшие 

в зале встретили долгими стоячими аплодисментами. Матвиенко поздравила депутатов от имени президента Владимира Путина, а некоторым из них - в основном единороссам - вручила грамоты от Совета Федерации. 

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-  Может быть, это покажется пафосным, но это так. Быть депутатом такого великого города, самого красивого города - честь и ответственность, в первую очередь перед избирателями, - заявила с трибуны Матвиенко.

Следом выступил полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, вспомнивший про основателя Петербурга Петра I. Губернатор Александр Беглов поблагодарил депутатов за то, что те поддерживают его законопроекты. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил собравшихся не только с 25-летием ЗакСа, но и с наступающим Новым годом.

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После Дрозденко уже объявили председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, но тут в эфир по видеосвязи ворвались космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка. Депутатов они поздравляли прямо с Международной космической станции.

- Мы знаем, что председатель парламента Вячеслав Макаров и многие депутаты, сотрудники аппарата Законодательного собрания проходили службу в космических войсках, - торжественно сказали космонавты. - Законы Петербурга - результаты многолетней грамотной работы с людьми. С особым чувством приветствуем председателя Совета Федерации Валентину Ивановну Матвиенко. Ваш, Валентина Ивановна, созидательный труд на благо России, настолько масштабен, что без труда виден даже из космоса.

Шапошников все-таки сказал свою речь, но уже после послания из космоса. От международных делегатов выступал председатель Народной скупщины Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Неделько Чубрилович. О чем он говорил - непонятно, но звучали слова “дружность”, “скупщина”, “Санкт-Петербург”, “народ руске и српски”. Наушники, по которым транслировали синхронный перевод, раздали только присутствовавшим в зале заседаний, а журналисты в очередной раз в число этих людей не вошли

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После сербского гостя депутатов поздравлял протоиерей Петр Мухин, настоятель действующего на территории Мариинского дворца Храма святого Николая Чудотворца. Батюшка пожелал принципиальности.

- Того, что мы, православные, называем правдой божией, - добавил Мухин.

Макарову он подарил икону Николая Чудотворца. Протоиерей напомнил, что Николай - небесный покровитель петербургского парламента и каждого депутата.

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- На протяжении многих лет в храме святого Николая Чудотворца идет служба. И сегодня депутаты начинали свой день с торжественного богослужения, - рассказал спикер ЗакСа, приняв подарок.

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Торжественное заседание закончилось минутой молчания в память об ушедших из жизни депутатах. Присутствовавшие встали, диктор зачитал имена. В списке почему-то не оказалось депутата второго и третьего созывов Юрия Шутова.

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текс: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


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Рейтинг персон

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