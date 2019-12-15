Николая Рыбакова избрали новым председателем "Яблока"

Петербургский политик, находившийся в статусе заместителя председателя "Яблока", Николай Рыбаков, избран новым председателем партии на ежегодном съезде, пишет "Псковская лента новостей".

Голоса подсчитали ночью 15 декабря. На втором месте остался наиболее популярный и известный политик из политсовета "Яблока" Лев Шлосберг, которому досталось 40 голосов против 69. Действующий председатель Эмилия Слабунова осталась с 19 голосами.

"Уважаемые коллеги, всем сердечное спасибо за участие и поддержку. Не сломаемся", - написал Шлосберг в своем Telegram-канале.

Председателя "Яблока" избирают каждые четыре года. Формально основатель партии Григорий Явлинский не имеет отношения к этой должности, но де-факто его принято считать и обозначать как полновластного лидера этой легализованной демократической ячейки.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.