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11:11

Пивоваров и Ройзман приехали на Шиес поддержать экозащитников

фото ЗакС политика Пивоваров и Ройзман приехали на Шиес поддержать экозащитников

Политики Андрей Пивоваров и Евгений Ройзман прибыли на пост "Ленинград" возле железнодорожной станции Шиес, где граждане выступают против строительства мусорного полигона, сообщается в паблике местных активистов "Поморье - не помойка". Там же оказался лидер российских либертарианцев Михаил Светов.

"В рамках горячей дискуссии о методах протеста стороны поделились опытом противодействия произволу власти и организации гражданского сопротивления. Гости пообещали помощь с юридической и информационной поддержкой защитников Шиеса", - гласит отчет о разговоре, произошедшем в теплом вагончике на территории протестного лагеря.

Отметим, что официально власть пока не отказалась от идеи завоза московского мусора в Поморье. Из-за того, что бензовозам мешают протестующие на земле, топливо для будущей свалки стараются доставлять вертолетами. Конфликт двух сторон продолжается больше года.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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