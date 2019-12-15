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12:13

На выборах в Шлиссельбурге сообщают о подкупе избирателей

фото ЗакС политика На выборах в Шлиссельбурге сообщают о подкупе избирателей

С избирательных участков Шлиссельбурга, где 15 декабря проходят досрочные выборы депутатов совета Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района пятого созыва, поступают жалобы на подкуп избирателей и проблемы с КОИБами. 

Как передает корреспондент ЗАКС.Ру, на участках были замечены некие молодые люди, которые приводят избирателей с готовым списком кандидатов, за которых нужно проголосовать. Они фотографируют бюллетени и отправляются на улицу за свои вознаграждением. На УИК 574 такой человек подошел по незнанию к наблюдателям и спросил "где получать деньги?". Люди, которые контролируют процесс привода избирателей на участке, стоят рядом со входом на участок в компании полиции. На вопросы наблюдателей и прессы они не отвечают.

Кроме того, с УИК № 571 поступило сообщение о технических неполадках "электронных урн" (КОИБ). При тестировании аппарат выдал нерелевантный результат. В итоге на этом участке голоса будут считать вручную. 

На избирательных участках Шлиссельбурга отмечают довольно высокую явку. По словам наблюдателей, явка в 8,4% к полудню для этой территории не типична.  

Напомним, в городском поселении Шлиссельбург Кировского муниципального района Ленобласти выборы депутатов прошли 24 июня 2018 года. Согласно информации избирательной комиссии Ленинградской области, весной 2019 года свои полномочия сложили 8 из 16 депутатов – совет признали неправомочным. В выборах 15 декабря принимают участие 94 кандидата.

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