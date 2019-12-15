Белковский: Путинская команда видит коррупцию позитивным явлением

Политолог и публицист Станислав Белковский в своих новейших рассуждениях отметил важнейшую роль коррупции в системе ценностей так называемой властной вертикали и в особенности то, что это явление оценивается властной верхушкой преимущественно в положительном ключе.

"Оно со знаком минус, когда воруют чужие люди, которым не разрешено. А когда свои — хорошо. Кроме того, путинская команда (и особенно он сам) искренне полагает, что коррупция — это позитивное явление, потому что это важный социальный демпфер: что человека можно купить, вплетя его в систему коррупционных взаимоотношений, и тогда он не будет реально бунтовать", - отметил он в эфире авторской радиопрограммы.

По мысли Белковского, предыдущему президенту, Борису Ельцину, пришлось приходить к вооруженному столкновению с законодательными органами во многом по причине нежелания завязывать с ними коррупционные отношения. Тогда, по мнению политолога, еще сохранялись "островки" свободной мысли и неподкупные институции.