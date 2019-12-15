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13:54

Навальный съязвил на тему внутрипартийных выборов в "Яблоке"

фото ЗакС политика Навальный съязвил на тему внутрипартийных выборов в "Яблоке"

Политик Алексей Навальный, в 2000-х годах исключенный из рядов партии "Яблоко", прокомментировал результаты ее съезда, на котором председателем избрали 40-летнего петербуржца Николая Рыбакова. Отнесся к выбору этой кандидатуры Навальный максимально скептически.

"Ротенберги, блин, уже полстраны хапнули. Большая часть госзакупок - "единственный поставщик". Росгвардия покупает картошку в пять раз дороже, чем в магазине. Но не обращайте на это внимания, ведь партия "ЯБЛОКО" уже 15 лет успешно борется с монополиями под руководством Путина", - написал он в своем Telegram-канале.

Оппозиционер считает кандидатуру Рыбакова одинаково удобной и для основателя и неформального лидера "Яблока" Григория Явлинского, и для президентской администрации.


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