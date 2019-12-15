Сокурову не интересна реакция Кадырова на его мнение о героях России

Кинорежиссер и член СПЧ Александр Сокуров, усомнившийся в воинских заслугах главы Чеченской республики Рамзана Кадырова перед Россией и вызвавший тем самым гнев со стороны оппонента, подчеркнул в интервью "Дождю", что изначально искал ответы на свои вопросы не у него, а у Владимира Путина, и поэтому ему не слишком сильно интересны эмоции Кадырова.

"Я ничего не думаю, потому что я обращался не к нему, и это был мой разговор с президентом, и, в общем, мне, честно говоря, не очень интересна реакция этого человека, потому что я разговаривал не с ним. Мне была интересна реакция президента", - пояснил Сокуров.

Однако, на ежегодной встрече Владимира Путина и существующем при нем СПЧ мнение Сокурова о том, что сомнительно давать одинаковые награды воевавшим друг против друга бойцам, нашло у главы государства категорический отпор.