В Петербурге снова прошли пикеты против "урановых хвостов"

Акция против ввоза на территорию Петербурга ядерных отходов прошла в очередной раз в Петербурге, в Кировском районе. Активисты предполагают, что новая "порция" проедет по путепроводу над станцией метрополитена "Автово", где они и собрались в форме одиночных пикетов.

Всего из Германии в различные регионы России за три годы планируется доставить 12 тысяч тонн гексафторида урана. Первая партия прибыла в начале месяца. Вторая ожидается 18 декабря.

Против утилизации отходов на Северо-Западе последовательно выступают депутаты петербургского Заксобрания Максим Резник, Борис Вишневский, Надежда Тихонова и Ирина Иванова.

Фотографии: Красимир Врански

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