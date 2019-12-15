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17:32

Глава Леноблизбиркома о выборах в Шлиссельбурге: Всегда есть человеческий фактор

фото ЗакС политика Глава Леноблизбиркома о выборах в Шлиссельбурге: Всегда есть человеческий фактор

Глава Ленинградского областного избиркома Михаил Лебединский прокомментировал ход досрочного голосования за депутатов Шлиссельбургского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области. Он отметил качественную подготовку ко дню выборов и объяснил недочеты в работе. 

"Всегда есть человеческий фактор и есть такие вещи, которые нужно будет в будущем улучшать. Но при этом надо прямо говорить о том, что у нас нетипичные выборы с точки зрения муниципальных для Ленинградской области, 94 кандидата, реальная активная политическая борьба между группами кандидатами и очень высокая явка", - рассказал он.

По словам Лебединского, подтвержденной и заслуживающей доверия информации о нарушениях в ходе выборов пока публично не представлено. Между тем, наблюдатели отмечали аномально высокую явку. Лебединский объясняет ее большим количеством кандидатов, каждый из которых привлекает своих избирателей на участки. 

Отметим, что в течение 15 декабря поступали жалобы и на подкуп избирателей, и на сбои в работе КОИБ. 

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