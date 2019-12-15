Кремль не видит прогресса в отношениях с США

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал текущие отношения Российской Федерации и США и глав этих государств. Его речь транслирует РИА "Новости".

"Мы находимся в плане двусторонних отношений в таком глубоком кризисе, что даже такой важный визит, как визит такого тяжеловесного министра, как Лавров, не способен переломить тенденцию и вывести все в позитив. Не думаю, что это произошло", - поделился своей оценкой с журналистами Песков.

По его словам, потенциальная встреча между лидерами двух держав пока даже не находится в стадии обсуждения.