18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

9:51

ВЦИОМ: 70% россиян поддерживают принятие закона о домашнем насилии

фото ЗакС политика ВЦИОМ: 70% россиян поддерживают принятие закона о домашнем насилии

Согласно результатам последнего социального опроса ВЦИОМа, 70% опрошенных центром россиян уверены, что закон о профилактике домашнего насилия следует принять, передают "Ведомости".

Подавляющее большинство респондентов (90%) заявили о недопустимости физического угнетения в семье, 8% полагают, что ударить можно "при определенных обстоятельствах". 40% участников опроса известили, что знают о случаях семейного насилия, ещё 50% констатировали, что прощать первый подобное поведение нельзя.

Инициативу поддерживают 80% женщин и 57% мужчин. При этом 52% респондентов "сильного" пола уточнили, что согласны закрыть глаза на первые побои в семьи, однако из женщин такого мнения придерживаются лишь 29% опрошенных.

Напомним, на данный момент закон о профилактике домашнего насилия находится на изучении в Совфеде.

Омбудсмен Татьяна Москалькова полагает, что в обществе назрела потребность в таком законе. 2 декабря в Петербурге прошел круглый стол, на котором обсуждался законопроект. Подробнее об этом – в материале ЗАКС.Ру.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
12:19 Несколько школ в Петербурге эвакуировали вслед за судами

12:18 Никешин предложил освободить от транспортного налога опекунов инвалидов

12:17 Генпрокуратуре понадобились два гольф-кара за 3 млн для "обеспечения нужд РФ"

11:59 Правозащитники рекомендовали России криминализировать домашнее насилие

11:50 СК завершил расследование дела Александра Шестуна

11:38 «Наблюдатели Петербурга» попросят расформировать Горизбирком на заседании ЦИК

11:26 В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность за передачу зэкам телефонов

11:22 Суды Петербурга снова начали рабочую неделю с эвакуаций

10:56 Врачи петрозаводской больницы скорой помощи добились повышения зарплат и прекратили забастовку

10:50 Соколов станет вице-губернатором Петербурга вместо Маркова

10:26 Mail.Ru запустит собственный видеохостинг по аналогу с YouTube

9:51 ВЦИОМ: 70% россиян поддерживают принятие закона о домашнем насилии

9:21 Москва определилась с местами для вывоза своего мусора: Шиеса в списке нет

15 декабря, 18:12 Кремль не видит прогресса в отношениях с США

15 декабря, 17:32 Глава Леноблизбиркома о выборах в Шлиссельбурге: Всегда есть человеческий фактор

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru