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10:56

Врачи петрозаводской больницы скорой помощи добились повышения зарплат и прекратили забастовку

фото ЗакС политика Врачи петрозаводской больницы скорой помощи добились повышения зарплат и прекратили забастовку

Медслужащие петрозаводской больницы скорой помощи решили прекратить "итальянскую забастовку", поскольку добились от чиновников уверения, что ближайшем будущем им будет повышен оклад, а также увеличено число выездных бригад. О ситуации поведала с беседе с "Северо-Запад. МБХ медиа" фельдшер скорой Ольга Чайка. 

Первую прибавку к зарплате врачи должны получить уже по итогам декабря, известил профсоюз "Действие". В случае, если этого не произойдет, медики грозятся продлить протест. Кроме того, отметила Чайка, региональный Минздрав пообещал увеличить количество выездных бригад до 26-28. При этом на данный момент работают в среднем 15-19.

"Итальянская забастовка" петрозаводских врачей длилась три месяца. В ней участвовали около 75 человек. В процессе конфликта пост главврача больницы вынужден был покинуть главврач медучреждения Алексей Хейфец.

"Итальянская забастовка" - форма протеста, участники которого предельно строго выполняют свои должностные функции. "Такой метод забастовочной борьбы весьма эффективен, так как работать строго по инструкциям практически невозможно, и, вкупе с бюрократическим характером должностных инструкций и невозможностью учесть в них все нюансы производственной деятельности, такая форма протеста приводит к существенному спаду производительности", - уточняется в Википедии.

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